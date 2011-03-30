ЗАО «Украинская страховая группа» исключено из реестра финучреждений
19:09, 30 марта 2011Финансы
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Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг исключила из Государственного реестра финансовых учреждений и аннулировала свидетельство о регистрации финучреждения ЗАО «Украинская страховая группа».
Об этом сообщается на сайте Комиссии.
Согласно сообщению, данное решение принято в связи с аннулированием лицензии компании на осуществление страховой деятельности.
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