ЗАО «Украинская страховая группа» исключено из реестра финучреждений

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг исключила из Государственного реестра финансовых учреждений и аннулировала свидетельство о регистрации финучреждения ЗАО «Украинская страховая группа».

Об этом сообщается на сайте Комиссии.

Согласно сообщению, данное решение принято в связи с аннулированием лицензии компании на осуществление страховой деятельности.