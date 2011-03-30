ЧАО «СК «Украинская страховая группа» не имеет ничего общего с одноименным ЗАО

Входящая в Vienna Insurance Group ЧАО «Страховая компания «Украинская страховая группа» обращает внимание, что исключенная из Государственного реестра финансовых учреждений ЗАО «Украинская страховая группа» не имеет к ней никакого отношения.

Об этом говорится в заявлении компании, переданном агентству УНИАН.

В заявлении указывается, что в связи с тем, что название ЗАО «Украинская страховая группа» похоже на название ЧАО «Страховая компания «Украинская страховая группа», информация об исключении этой компании из Госреестра вызвала многочисленные обращения клиентов, коллег и партнеров.

«Обращаем внимание всех заинтересованных лиц на то, что ЗАО «Украинская страховая группа» (Киев, дата регистрации – 1995 г.), о которой идет речь в новостях, распространенных информационными агентствами и интернет-ресурсами, не имеет никакого отношения к ЧАО «СК «Украинская страховая группа» (дата регистрации – 2000 г., оплаченный уставный фонд – 100 млн. грн.), которое является компанией со 100% иностранным капиталом, принадлежит к семье Vienna Insurance Group», – говорится в заявлении компании.

При этом страховщик отмечает, что исключение из Госреестра и аннулирование свидетельства о регистрации финансового учреждения страховой компании с похожим с ЧАО «СК «УСГ» названием позволит избежать дальнейших недоразумений со стороны клиентов при страховании, которые имели место в прошлом.

Справка УНИАН. ЧАО «СК «Украинская страховая группа» работает на украинском рынке классического страхования с 2000 года. Собственная региональная сеть компании состоит из более 100 представительств, расположенных на всей территории Украины.

В феврале 2008 года СК «Украинская страховая группа» вошла в состав Vienna Insurance Group.