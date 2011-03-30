Украина сократила отрицательное значение чистой инвестиционной позиции на 4,1%

Украина в 2010 году сократила отрицательное значение чистой инвестиционной позиции на 4,1% и по состоянию на 1 января 2011 года ее инвестпозиция составила 38,670 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, с начала года активы Украины увеличились на 19% – до 133,507 млрд. долл., в том числе прямые инвестиции за границу выросли на 10% – до 7,966 млрд. долл.

Пассивы Украины увеличились на 13% – до 172,177 млрд. долл., в том числе прямые инвестиции в Украину выросли с 52,021 млрд. долл. до 57,985 млрд. долл., портфельные инвестиции – с 15,567 млрд. долл. до 20,002 млрд. долл.

Справка УНИАН. Международная инвестиционная позиция – это статистический отчет, который отображает накопленные запасы внешних финансовых активов и пассивов страны. Речь идет о всех финансовых требованиях и обязательствах резидентов страны относительно нерезидентов.

Инвестиционная позиция страны на конец определенного периода отображает совокупность финансовых операций, стоимостных изменений (переоценку) и других корректирующих процедур, которые происходили на протяжении этого периода, а именно: изменение цен, валютного курса, а также другие коррекции. Расчет итогового сальдо дает чистую международную инвестиционную позицию страны.