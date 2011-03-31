В январе-марте предприятиям возмещено 11 млрд. грн. НДС – Азаров

В январе-марте текущего года предприятиям возмещено 11 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время VII ежегодной инвестиционной конференции.

«В 2010 году мы возвратили более 42 млрд. грн. (НДС – УНИАН), это примерно в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Уже за три месяца этого года мы возвратили 11 млрд. грн. Тем не менее, мы пока что проблему не решили», – отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, с марта в Украине началось автоматическое возмещение НДС.

По данным на 15 марта, Государственная налоговая служба Украины определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Сумма заявленного к возмещению налога составляет 496,3 млн. грн.