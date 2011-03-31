В 2011 году Украина должна погасить долг на сумму 89 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время VII ежегодной инвестиционной конференции.

«Мы сейчас на пике возвращения долгов, и в этом году у меня беспрецедентная цифра – 89 млрд. грн. Именно вот это мешает нам использовать мощный прирост доходов для решения многих социальных и инфраструктурных задач», – отметил Н.АЗАРОВ.

Он также подчеркнул, что в следующем году выплаты Украины по долгам сократятся на 40 млрд. грн.

Также Н.АЗАРОВ сообщил, что по итогам трех месяцев 2011 года прирост доходов госбюджета составил 17 млрд. грн. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 28 февраля 2011 года составил 445 млрд. 739 млн. 220,68 тыс. грн., или 56 млрд. 204 млн. 272,07 тыс. долл., что на 2,9% больше показателя на конец января 2011 года.

По данным Государственного казначейства Украины, доходы госбюджета в январе-феврале 2011 года составили 44,663 млрд. грн., что на 44% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Доходы госбюджета в феврале т.г. составили 26,311 млрд. грн., что на 43% больше, чем в январе 2011 года (18,352 млрд. грн.).