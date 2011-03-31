Главное на 31 марта (день)

Финансы

В 2011 году Украина должна погасить долг на сумму 89 млрд. грн.

В 2011 году Украина должна погасить долг на сумму 89 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время VII ежегодной инвестиционной конференции.

«Мы сейчас на пике возвращения долгов, и в этом году у меня беспрецедентная цифра – 89 млрд. грн. Именно вот это мешает нам использовать мощный прирост доходов для решения многих социальных и инфраструктурных задач», – отметил Н.АЗАРОВ.

Он также подчеркнул, что в следующем году выплаты Украины по долгам сократятся на 40 млрд. грн.

Также Н.АЗАРОВ сообщил, что по итогам трех месяцев 2011 года прирост доходов госбюджета составил 17 млрд. грн. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 28 февраля 2011 года составил 445 млрд. 739 млн. 220,68 тыс. грн., или 56 млрд. 204 млн. 272,07 тыс. долл., что на 2,9% больше показателя на конец января 2011 года.

По данным Государственного казначейства Украины, доходы госбюджета в январе-феврале 2011 года составили 44,663 млрд. грн., что на 44% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Доходы госбюджета в феврале т.г. составили 26,311 млрд. грн., что на 43% больше, чем в январе 2011 года (18,352 млрд. грн.).

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В январе-марте предприятиям возмещено 11 млрд. грн. НДС – Азаров

В январе-марте текущего года предприятиям возмещено 11 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время VII ежегодной инвестиционной конференции.

«В 2010 году мы возвратили более 42 млрд. грн. (НДС – УНИАН), это примерно в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Уже за три месяца этого года мы возвратили 11 млрд. грн. Тем не менее, мы пока что проблему не решили», – отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, с марта в Украине началось автоматическое возмещение НДС.

По данным на 15 марта, Государственная налоговая служба Украины определила 24 предприятия, имеющих право на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Сумма заявленного к возмещению налога составляет 496,3 млн. грн.

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ТЭК

СНБО под председательством Януковича рассмотрит вопросы повышения безопасности АЭС

8 апреля под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщили УНИАН в Аппарате СНБО, на заседании будут рассматриваться вопросы повышения безопасности атомных электростанций Украины, а также государственной политики по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы.

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«Укргазвыдобування» реализовала на аукционе 11,04 тыс. тонн нефтепродуктов

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», 30 марта т.г. на аукционе №2НП на Товарной бирже «Первая независимая биржа» (ТБПНБ) реализовала 11,04 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТБПНБ.

В частности, компания реализовала на аукционе: бензин А-76 – 3,96 тыс. тонн по средней цене 10 750,83 грн./т (стартовая цена – 10 740,00 грн./т); бензин А-92 – 3,00 тыс. тонн по средней цене 10 816,20 грн./т (стартовая цена – 10 815,00 грн./т); бензин А-95 – 1,92 тыс. тонн по средней цене 11 181,00 грн./т (стартовая цена – 11 181,00 грн./т); дизельное топливо – 0,96 тыс. тонн по средней цене 9 757,25 грн./т (стартовая цена – 9 621,00 грн./т).

Также компания реализовала на аукционе 0,96 тыс. тонн мазута М-100 по средней цене 4 856 грн./т (стартовая цена – 4 806,0 грн./тонна), а также 0,24 тыс. тонн уайт-спирита по 10 260 грн./т (стартовая цена – 9 855,0 грн./тонна).

Как сообщал УНИАН, на предыдущем аукционе ДК «Укргазвыдобування» средняя цена реализации бензина А-76 составила 10 738,6 грн./т, А-92 – 10 814,4 грн./т, А-95 – 11 180 грн./т, дизтоплива – 9 600 грн./т, мазута – 4 804 грн./т, уайт-спирита – 9 855 грн./т.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает свыше 70% общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.

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Строительство

Попов: у киевлян украли 3,5 тыс. га земли на 75 млрд. грн.

Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ допускает, что незаконные разрешения на землеустроительную документацию при отводе земель в столице предоставляли заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ или сам мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом он заявил во время выступления на сессии Киевсовета.

А.ПОПОВ вновь заявил, что в период с 2007 года до июля 2010 года территориальная община города потеряла 3500 гектаров земли, оценочная стоимость которых достигает 75 млрд. грн. Из этих средств в бюджет Киева были перечислены лишь 5%, что составляет 4 млрд. грн. Ежедневно, включая праздники и выходные, у киевлян отбирали 2,5 га земли.

«Дело в том, что разрешение на разработку землеустроительной документации, в нарушение Земельного кодекса Украины, могло быть предоставлено единолично секретарем Киевсовета или городским головой», – отметил А.ПОПОВ.

По его словам, масштаб потерь, которые понесли киевляне, поражает. В частности, за эти средства – 71 млрд. грн. – в Киеве можно было бы построить 1200 новых детских садов, или 824 новые поликлиники, или 470 новых больниц, или 440 новых школ, или 15 новых мостов через Днепр, или 4 окружные дороги.

«За эти деньги Киев мог бы действительно стать настоящей европейской столицей. Их хватило бы, чтобы отремонтировать все подъезды, заменить все лифты, заасфальтировать все дворовые и межквартальные проезды, гарантировать достойную заработную плату бюджетным работникам. А сегодня мы вынуждены изыскивать средства на доплаты учителям и медикам, оттягивать начало строительства метро на Троещину, ограничивать масштабы реализации других социальных программ», – заявил он.

Также глава городской государственной администрации добавил, что с начала 2007 года до июля 2010 года в Генеральный план г. Киева депутатами Киевсовета были внесены 3900 изменений. Как следствие: изменение вида исторической части города, высотная застройка там, где ее априори не может быть, закрытие детских садов и ликвидация спортивных площадок. Сегодня мы имеем якобы «законное» строительство на ул. Богдана Хмельницкого (над станцией метро «Театральная»), на ул. Гончара и на Пейзажной аллее (в пределах историко-культурного заповедника «София Киевская») на ул. Круглоуниверситетской и Горького.

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Киевсовет за 2,5 года роздал юридическим лицам 780 гектаров рекреационных земель - Попов

В период с 2007 по июль 2010 года Киевсовет бесплатно передал разным юридическим лицам в собственность 364 гектара рекреационных земель в заповеднике Жуков остров и 415 гектаров особо ценных земель в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины “Пирогово” и прилегающих зеленых зонах заповедника Конча-Заспа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявил во время выступления на сессии Киевсовета.

Также он добавил, что решениями Киевсовета, принятыми с 2007 года до первой половины 2010 года, в долгосрочную аренду с правом застройки разным фирмам было передано 464 га на Жуковом острове и 57 га, входивших в состав земель музея “Пирогово” и прилегающих территорий Конча-Заспы. По словам председателя КГГА, фактически за бесценок в собственность или в долгосрочную аренду частным лицам розданы 1771 га земель в зеленых зонах.

В целом, по данным А.ПОПОВА, киевляне потеряли 34% общей площади парков, скверов, лесов. «Чтобы придать всему этому вид законности, Киевсовет 526 раз менял Программу развития зеленых зон Киева, исключая из нее участки, занятые зелеными насаждениями. Сейчас на этих территориях устанавливают строительные заборы, вырубают деревья», - отметил А.ПОПОВ.

Кроме того, в этот же период, сообщил председатель КГГА, ряд срочно созданных кооперативов бесплатно получил в собственность более 360 га резервных земель на жилом массиве Троещина, предусмотренных для вынесения промышленных зон из центра города.

«Я убежден, что непосредственно причастные к злоупотреблениям и нарушениям руководители Киевсовета и КГГА не имеют морального права занимать должности и должны быть привлеченные к ответственности», - отметил руководитель КГГА.

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Из коммунальной собственности Киева изъято более 68,5 тыс. кв. м нежилой недвижимости

Из собственности территориальной общины Киева изъяты более чем 68,5 тыс. кв. м нежилой недвижимости, в которой располагались городские и общегосударственные учреждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом заявил глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ во время выступления на сессии Киевсовета.

По его словам, из тех 68,5 тыс. более 10 тыс. кв. метров были переданы Киевсоветом в аренду с нарушением установленного порядка. В частности, данные вопросы вносились депутатами «с голоса» непосредственно во время пленарных заседаний Киевсовета без соблюдения регламента. А с четвертого квартала 2008 года КГГА не был проведен ни один конкурс на получение права аренды, что привело к недополучению бюджетом города значительных средств по арендной плате.

Также он отметил, что 53,6% арендованных площадей были сданы на льготных условиях – 48 грн. за 1 кв. м. Кроме того, под видом «инвестиционных конкурсов» на проведение реконструкции старых домов, бесплатно, с существенными нарушениями закона, переданы в собственность так называемых «инвесторов» более 90 объектов коммунальной собственности. В настоящее время ни на одном из них реконструкция так и не начата, а все объекты выставлены на продажу.

По словам А.ПОПОВА, за бесценок были проданы помещения автобусных парков, коммунальных аптек, центральных поликлиник Соломенского и Шевченковского районов, детский туберкулезный санаторий и др. Больше всего недвижимых активов потеряли предприятия городского транспорта и дорожного хозяйства; 9,5 тыс. кв. м – отрасль здравоохранения, почти 5 тыс. кв. м – жилищно-коммунальные предприятия, свыше 3,5 тыс. кв. м – сфера культуры и спорта.

«Сегодня Киевская городская государственная администрация работает над возвращением объектов коммунальной собственности, определенные результаты уже есть. Однако для возвращения киевлянам розданного за бесценок имущества понадобится еще немало времени. Необходимо на законодательном уровне принять действенные предупредительные меры для неповторения киевской земельной вакханалии. И не только предупредить. На будущее – нужно безотлагательно вернуть киевлянам потерянные, незаконно изъятые, розданные бесплатно или за бесценок земли, коммунальное имущество. И наказать виновных – не стрелочников, а именно тех, кто организовал эту, без преувеличения, грандиозную аферу с имуществом киевлян и получил от этого высоко стоимостные имущественные активы», – отметил А.ПОПОВ.

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Транспорт/Связь

В Киеве на мостовом переходе через Днепр открыто автодвижение с правого на левый берег

Сегодня в Киеве открыто автомобильное движение с правого на левый берег на железнодорожно-автомобильном переходе через Днепр.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия движения приняли участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, первый заместитель министра инфраструктуры Константин ЕФИМЕНКО, генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК, начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН, а также руководители Киевской горгосадминистрации.

Начало движения по переходу с правого на левый берег является второй очередью строительства железнодорожно-автомобильного перехода. Заезжать на мост теперь можно будет со стороны Конча-Заспы. В ходе строительства перехода впервые в Украине было использовано дорожное покрытие из литого асфальта – «Гус-асфаль» по швейцарской технологии с двухслойной гидроизоляцией. Гарантийный срок службы данного покрытия составляет более 30 лет.

По информации пресс-службы Юго-Западной железной дороги, на мосту установлено надежное барьерное ограждение сдерживающей мощностью в три раза выше, чем на других мостах. Общая длина автомобильного переезда составляет 2,23 тыс. м. При строительстве смонтировано 2,26 тыс. тонн металлоконструкций, уложено 31 тыс. квадратных метров асфальтового покрытия, установлено 2,23 тыс. метров перильного и 4,46 тыс. метров барьерного ограждения.

По информации пресс-службы правительства, в конце 2011 года на Дарницком мосту будут введены в действие еще по одному съезду с левого на правый и с правого на левый берег. В мае 2011 года планируется открыть автомобильный проезд с правого берега на левый с заездом со стороны моста Патона, а в октябре 2011 года – проезд с левого на правый берег с выездом в направлении Конча-Заспы.

В правительстве подчеркивают, что железнодорожно-автомобильный мостовой переход через Днепр – первый построенный в столице мост за последние 30 лет.

Справка УНИАН. 27 сентября 2010 года было открыто железнодорожное сообщение через Днепр по Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу.

28 октября 2010 года начал работать пересадочный узел «Левый берег», который объединяет железнодорожные и автотранспортные маршруты Березняков, Русановки, Позняков и Харьковского массива.

17 декабря прошлого года было открыто автомобильное движение по переходу через Днепр с левого на правый берег.

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В аэропорту «Киев» (Жуляны) планируют начать строительство нового терминала

В аэропорту «Киев» (Жуляны) в ближайшие 1-2 месяца планируется начать строительство нового терминала для пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор международного аэропорта «Киев» (Жуляны) Денис КОСТРЖЕВСКИЙ.

«В ближайшее время в планах – сооружение нового терминала. Я надеюсь, что в ближайшие 1-2 месяца будет заложен первый камень», – сказал он.

При этом Д.КОСТРЖЕВСКИЙ выразил надежду, что терминал построят к Евро-2012.

По его словам, уже завершен проект строительства как нового международного терминала, так и бизнес-терминала в Жулянах, которые планируется строить одновременно.

«Ждем разрешения на начало строительства от властей и денег от инвестора – компании, которая выиграла конкурс на аренду», – сказал гендиректор аэропорта.

Что касается реконструкции действующего терминал, то ее будут проводить в 2011 году вместе с привокзальной площадью.

Как пояснил Д.КОСТРЖЕВСКИЙ, аэропорт отменил уже два тендера на проведение реконструкции в связи со сложной и длительной процедурой закупок за госсредства.

После реконструкции действующего терминала его площадь составит свыше 5 тыс. кв. м, пропускная способность – 320 пассажиров в час.

Стоимость реконструкции вместе с привокзальной площадью, по данным гендиректора, составит около 90 млн. грн. Стоимость строительства двухэтажного бизнес-терминала – 5-7 млн. долл., его площадь составит 2,7 тыс. кв. м.

Стоимость строительства нового международного терминала – 360 млн. грн., он будет трехэтажным с площадью 14,3 тыс. кв. м и пропускной способностью 320 пассажиров в час.

По данным гендиректора аэропорта, также в этом году планируется провести завершающие работы на взлетно-посадочной полосе, где осталось смонтировать светосигнальное оборудование. По его словам, до этого работы не были выполнены в связи с отсутствием средств в бюджете.

В этом году, сообщил Д.КОСТРЖЕВСКИЙ, аэропорт рассчитывает получить из госбюджета 55 млн. грн. В целом на сегодня во взлетно-посадочную полосу уже вложено 169 млн. грн., еще 22 млн. грн. планируется вложить в монтаж светосигнального оборудования.

Как напомнил Д.КОСТРЖЕВСКИЙ, в 2010 году аэропорт частично провел реконструкцию в действующем терминале зон вылета и прилета, модернизировал технологию обработки багажа.

Справка УНИАН. В международном аэропорту «Киев» (Жуляны) ведутся работы, предусмотренные Генеральным планом подготовки Украины к Евро-2012.

До проведения реконструкции аэродром был пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов, а также Ан-24, Як-40. Аэровокзал имеет пропускную способность 300 пассажиров в час. После реконструкции аэродрома аэропорт сможет принимать большие самолеты типа В-737 и более низкие по классу.

В октябре 2009 г. были завершены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулежных дорожек, перрона Международного аэропорта «Киев» (Жуляны). Новая ВПП аэропорта составляет 2310 метров, построены 3 рулежные дорожки.

В аэропорту обслуживают чартерные, частные рейсы и регулярные рейсы авиакомпаний «Хорс» (Киев-Симферополь), «Мотор Сич» (Киев-Запорожье, Киев-Симферополь). С конца марта 2011 г. в «Жуляны» перебазируется лоукост-перевозчик «Визз Эйр Украина».

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Азаров обещает завершить строительство мостового перехода через Днепр до 1 сентября

Строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве будет окончательно завершено 1 сентября 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом договорились сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН.

Таким образом, в мае планируется открыть автомобильный проезд с правого берега на левый с заездом со стороны моста Патона и 1 сентября открыть проезд с левого на правый берег с выездом в направлении Конча-Заспы.

«Мы договорились, что 1 сентября мы окончательно сдадим этот объект», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что для завершения строительства объекта надо провести достаточно большую работу.

Кроме того, он высказал свои замечания по поводу перехода, в частности, отметил неудобность заездов на мост. «Я сейчас заезжал через Корчеватое, это абсолютно неправильно. Значит, надо сделать удобный заезд на этот мост через развязку Южного моста, и сделать это надо быстро. Это мое вам задание», – сказал Н.АЗАРОВ, обращаясь к заместителю председателя Киевской горгосадминистрации Анатолию ГОЛУБЧЕНКО.

Вместе с тем, премьер высказал удовлетворение по поводу того, что сегодня открыто движение с правого берега на левый и объект близок к окончательному завершению.

«Этот пример показывает, что если поставить перед собой цели и знать, как их реализовывать, то цель выполнима и достижима… Сегодня я очень рад – у киевлян появится еще одна возможность быстро добираться с правого берега на левый», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве открыто автомобильное движение с правого на левый берег на железнодорожно-автомобильном переходе через Днепр.

Справка УНИАН. 27 сентября 2010 года было открыто железнодорожное сообщение через Днепр по Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу.

28 октября 2010 года начал работать пересадочный узел «Левый берег», который объединяет железнодорожные и автотранспортные маршруты Березняков, Русановки, Позняков и Харьковского массива.

17 декабря прошлого года было открыто автомобильное движение по переходу через Днепр с левого на правый берег.

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Япония

Уровень радиации за 20-километровой зоной вокруг "Фукусимы-1" существенно превышает нормы

Уровень радиации в ряде мест за пределами 20-километровой зоны вокруг японской АЭС "Фукусима-1", из которой после аварии 11 марта были эвакуированы люди, существенно превышает допустимые нормы.

Об этом заявили представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Радио "Свобода".

В частности, в деревне Итате - в 40 километрах от АЭС - радиационный фон в два раза выше того, при котором МАГАТЭ рекомендует эвакуировать жителей.

Премьер-министр Японии Наото КАН не исключил, что зона эвакуации может быть расширена.

На станции, пострадавшей в результате землетрясения и цунами, продолжаются работы по охлаждению реакторов и откачке радиоактивной воды. Детальнее в теме: ЯПОНИЯ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ-АВАРИИ НА АЭС.

УНИАН