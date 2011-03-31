Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9695-7,9760 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9710/7,9760, к 12:00 сузился спрэд 7,9720/7,9740. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9695/7,9760 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2799/0,2802, к 12:00 цены выросли до 0,2807/0,2808. К закрытию цены достигли уровня 0,2812/0,2814. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,3699 (-0,1951).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4177/1,4179, а к 15:00 выросли до 1,4223/1,4225.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2980/11,3065, к 12:00 цены ушли вверх - 11,3210/11,3300. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 11,3330/11,3480.