Эксперт: самый дорогой коттедж в Киеве можно купить за 13 млн. долларов

Стоимость предложения самого дорогого коттеджа в Киеве в марте составила 13 млн. долл.

Об этом говорится в рейтинге десяти самых дорогих коттеджей Киева и области портала Slando, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, самый дорогой коттедж - дом общей площадью 1300 кв. м на земельном участке в 60 соток находится в лесопарковой зоне Киева и имеет собственный выход на берег и фарватер Днепра. В коттедже есть лифт, гостиная с камином и роялем, 4 спальни, бильярдная, SPA-комплекс, сауна, тренажерный зал, крытый бассейн с водопадом, видовые террасы, смотровая площадка, теннисный корт, летняя кухня, место для спуска плавсредств, причал.

На втором месте – двухэтажный коттедж общей площадью 837 кв. м в Конча-Заспе с выходом на Днепр и участком в 114 соток. Его стоимость составляет 9,5 млн. долл.

Третью позицию занимает особняк в Конча-Заспе стоимостью 8,7 млн. долл. Общая площадь дома - 1250 кв. м, площадь участка - 42 сотки. Дом расположен в сосновом лесу.

Четвертое место – у двухэтажного дома на Печерске стоимостью 7,5 млн. долл. Общая площадь дома – 370 кв. м., участок – 17 соток.

Пятерку самых дорогих коттеджей замыкает усадьба (общей площадью 1 тыс. кв. м, участок – 60 соток) у реки «Козинка» в Обуховском районе за 7 млн. долл.

В десятку также вошли усадьба за 6 млн. долл. в селе Новые Безрадичи Обуховского района (общая площадь – 950 кв. м, участок – 1 га), особняк в Плютах Обуховского района за 4,8 млн. долл. (общая площадь – 680 кв. м, участок – 80 соток), дом в Конча-Заспе стоимостью 4,5 млн. долл. (общая площадь – 480 кв. м, участок – 0,26 га), дом в селе Лютеж на берегу Киевского моря за 4,5 млн. долл. (общая площадь – 509 кв. м), домовладение в селе Лесники по Новообуховской трассе стоимостью 4,3 млн. долл. (2 дома, участок – 30 соток).