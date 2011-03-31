Рейтинговые агентства могут отказаться от оценивания стран - СМИ

Брюссель. Рейтинговые агентства предупредили Европейскую комиссию о том, что они могут прекратить давать рейтинги рисков странам, если Еврокомиссия реализует свои планы о введении ответственности агентств за ошибки в оценках.

Об этом сообщает сегодня Reuters со ссылкой на источники в агентствах.

В последние месяцы три основных кредитных агентства - Standard & Poor`s, Moody`s и Fitch понизили рейтинги ряда стран-членов еврозоны, что повысило неопределенность инвесторов.

Еврокомиссия предлагает ввести ответственность агентств за неправильную оценку рисков стран, однако пока остается неясным, каким образом ошибка в оценке рисков может быть доказана.

В свою очередь агентства, обеспокоенные предложениями Еврокомиссии, говорят о том, что могут прекратить распространение рейтингов отдельных стран в случае вступления предложений в силу.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия выступила с предложением урегулировать деятельность кредитных агентств сразу после начала финансового кризиса в 2008 году.