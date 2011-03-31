Бюджет недополучит около 1,5 млрд. грн. после снижения налога на прибыль - ГНСУ

Государственный бюджет недополучит около 1,5 млрд. грн. после снижения ставки налога на прибыль с 25% до 23%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время интернет-конференции сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

«Мы, безусловно, анализировали возможные потери государственного бюджета в связи с изменением ставки налога на прибыль до 23%. Это может составить приблизительно 1,5 миллиарда», – сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

Однако, по его мнению, эти потери будут компенсированы за счет увеличения поступлений по налогу на добавленную стоимость и детенизации экономики.

Справка УНИАН. Согласно Налоговому кодексу, с 1 апреля 2011 года ставка налога на прибыль снижается на 2 п.п. – до 23%, с 1 января 2012 года – до 21%, с 1 января 2013 года – до 19% и с 1 января 2014 года – до 16%.