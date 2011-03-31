В марте поступления в бюджет от НДС выросли в 4 раза – ГНСУ

В марте этого года поступления в бюджет от налога на добавленную стоимость увеличились почти в 4 раза, по сравнению с мартом 2010 года, и составили 1,8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО сегодня во время интернет-конференции.

«В этом году поступило 7 млрд. грн.», – отметил он.

По его словам, увеличение наблюдается благодаря детенизации экономики.