«Ощадбанк» задействует 450 отделений для выплат вкладчикам «Родовид Банка»

«Ощадбанк» для проведения выплат вкладчикам «Родовид Банка» намерен задействовать 450 отделений (общее количество вкладчиков "Родовид Банка" оценивается от 230 до 260 тыс. человек - УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления «Ощадбанка» Сергей ПОДРЕЗОВ сегодня на пресс-конференции.

«Предварительно планируем, что будет участвовать порядка 450 отделений «Ощадбанка», по необходимости будет больше», - сказал он.

По его словам, из указанных выше отделений 130 находятся в Киеве.

С.ПОДРЕЗОВ также сообщил, что «Ощадбанк» уже получил предварительный реестр вкладчиков «Родовид Банка».

«По состоянию на 31 марта мы предварительный реестр «Родовид Банка» получили. На протяжении ближайших трех дней мы должны будем предварительно распределить вкладчиков «Родовид Банка» с их привязкой к отделениям «Ощадбанка»» - отметил С.ПОДРЕЗОВ.

Информацию о том, в каком отделении можно получить свои средства, вкладчики смогут узнать на сайте «Ощадбанка». Кроме того, с 4 апреля начнет работу call-центр «Ощадбанка».

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции заместитель председателя правления НБУ Игорь СОРКИН проинформировал, что с 31 марта все карточки клиентов «Родовид Банка» будут заблокированы.

«С 31 марта карточки «Родовид Банка» работать не будут. Они будут заблокированы», - сказал И.СОРКИН.

Как сообщал УНИАН, Кабмин принял решение о докапитализации «Родовид Банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн.

Средства будут использованы для проведения выплат вкладчикам «Родовид Банка» путем их перевода в «Ощадбанк».

28 марта т.г. пресс-служба распространила обращение председателя правления "Ощадбанка" Сергея ПОДРЕЗОВА к вкладчикам "Родовид Банка", в котором говорилось, что выплату средств вкладчикам «Родовид Банка» планируется начать через месяц после принятия постановления о переводе депозитов из «Родовид Банка» в ОАО «Ощадбанк».

По данным Нацбанка, на 1 января 2011 года объем средств физлиц в «Родовид Банке» составил 3,961 млрд. грн., в т.ч. 1,320 млрд. грн. – в иностранной валюте.

Справка УНИАН. АО «Родовид Банк» (г. Киев) зарегистрировано в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

Национальный банк Украины постановлением №60 от 14 марта 2011 года продлил работу временной администрации в ПАО «Родовид Банк» до 15 сентября 2011 года.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,778 млрд. грн., обязательства – 42,393 млрд. грн., уставный капитал – 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,626 млрд. грн.

В 2010 году «Ощадбанк» сократил прибыль против показателя 2009 года в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.