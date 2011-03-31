Налоговые накладные с суммой НДС более 500 тыс. грн. должны вноситься в единый реестр

Согласно Налоговому кодексу с 1 апреля 2011 года продавцы товаров/услуг обязаны регистрировать налоговые накладные с суммой НДС более 500 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, переданном УНИАН.

Напомним, налоговые накладные по НДС на сумму более 1 млн. грн. вносятся в реестр с 1 января 2011 года. В последующем обязательные к регистрации объемы НДС будут определяться по следующему графику: более 100 тыс. грн. – с 1 июля 2011 года, более 10 тыс. грн. – с 1 января 2012 года.

Налоговая накладная, в которой сумма НДС не превышает 10 тыс. грн., не подлежит включению в единый реестр.