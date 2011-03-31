Азаров поручил рассмотреть предложения "автомайдана"

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру финансов Федору ЯРОШЕНКО провести консультации с авторами обращения к главе правительства участников Всеукраинского автомобильного марша протеста и «рассмотреть их предложения относительно внесения изменений в Налоговый кодекс Украины в части реформирования упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства».

Об этом говорится в размещенном на Правительственном портале сообщении Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Согласно сообщению, вице-премьер-министру – министру социальной политики Украины Сергею ТИГИПКО, министру финансов Ф.ЯРОШЕНКО, первому заместителю министра экономического развития и торговли Вадиму КОПЫЛОВУ, председателю правления Пенсионного фонда Борису ЗАЙЧУКУ и министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ премьер-министр также поручил рассмотреть законопроекты относительно единого социального взноса и единого налога, изменения в Налоговый кодекс, разработанные с участием предпринимателей, которые упоминаются в обращении к главе правительства.

В то же время, как отмечается в сообщении Департамента, возникают возражения относительно некоторых тезисов, содержащихся в обращении протестующих: “Во-первых, авторы документа утверждают, что «по всей стране развернулись настоящие репрессии против активистов предпринимательского движения, которые принимали участие в протестах против Налогового кодекса». В то время как известно, что следственным управлением ГУ МВД Украины в г. Киеве в производстве уголовное дело лишь против семи обвиняемых, трое из которых, кстати, имеют непогашенные судимости. Из них под стражей находится один человек, один – объявлен в розыск, остальные – на подписке о невыезде”. Этим людям инкриминируется организация групповых действий, которые привели к грубому нарушению общественного порядка, преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества, что причинило ущерб в крупных размерах. Для сравнения: с начала года правоохранителями возбуждено 97 уголовных дел в отношении работников Государственной налоговой службы – объекта наиболее жесткой критики участниками «автомайдана».

“Во-вторых, - отмечает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, - авторы обращения к премьер-министру заверяют, что «с начала года предприниматели всей страны работают в условиях тотального контроля и проверок». Факты свидетельствуют о другом. В январе-феврале текущего года подразделениями Государственной налоговой службы по всей Украине было проверено около 2,3 тыс. предпринимателей – физических лиц, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За первый квартал 2011 года количество проверок, в соответствии с аналогичным 2010-го, уже уменьшилось на 30%, потому что с февраля вообще действует запрет на проведение фактических проверок физических лиц налоговиками. Проверяются лишь нарушители законодательства”.

«В предпринимательской среде царит атмосфера страха и неуверенности в завтрашнем дне», - говорится далее в документе. "Если проверить динамику количества предпринимателей в Луганской и Львовской областях, откуда стартовали участники автомобильного марша протеста, то возникает недоумение: почему «атмосфера страха» заставляет малый и средний бизнес увеличивать свои ряды. Ведь если по состоянию на 1 января 2010 количество плательщиков единого налога с физических лиц в Луганской области составила 47 413, то на 1 января текущего года эта цифра увеличилась до 50 618 - на 3205 человек. На 1 марта 2011 - по сравнению с 1 марта 2010-го - количество таких предпринимателей выросло еще на 132 человека ", - отмечается в сообщении Департамента.

Также отмечается, что "на 1 ноября 2010 г. во Львовской области было зарегистрировано 50 360 юридических лиц - налогоплательщиков, на 1 января этого года эта цифра составляла уже 50 653, а на 1 марта 2011-го - 50 792. Если в IV квартале 2010 года в области было 55 182 плательщики единого налога, то в первом квартале 2011 года - уже 55 519. Всего в Украине на 1 января 2010 было зарегистрировано 2,65 млн. предпринимателей, на 1 января 2011 - 2,7 млн".

"Позитивную динамику деловой активности подтверждают и макроэкономические показатели. За первый квартал текущего года поступления в доходную часть Государственного бюджета превысят прошлогодний показатель на 17 миллиардов гривен. Глава Кабинета министров на расширенном заседании правительства 30 марта призвал чиновников к диалогу с общественностью, в том числе с оппонентами. И подчеркнул, что такой диалог должен строиться на основе правды. С обеих сторон", - напомнили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как сообщал УНИАН, 28 марта представители Совета предпринимателей Украины передали в Кабинет министров обращение к премьер-министру по результатам Всеукраинского автомобильного марша протеста, который продолжался в стране с 21 до 25 марта.

Авторы обращения требуют от премьер-министра Украины Н.АЗАРОВА пересмотреть стратегию отношений правительства с экономически активной частью общества, отказаться от практики отношения к малому и среднему бизнесу как «к врагам и преступникам».

«Мы обращаемся к Вам как к руководителю Кабинета министров с требованием остановить этот террор против предпринимателей и взять под личный контроль ситуацию, сложившуюся в экономике под давлением контролирующих органов. От ситуации уже пострадали социальное обеспечение граждан, наполнение бюджета, послекризисное восстановление экономики, взаимоотношения с инвесторами», - говорится в обращении представителей Совета предпринимателей Украины.

Они также требуют пересмотреть подход к законодательным инициативам правительства.

Участники Всеукраинского автомобильного марша протеста призывают премьер-министра поддержать пакет законодательных инициатив, разработанных Советом предпринимателей Украины, и внесенных на рассмотрение Верховной Рады народным депутатом Украины, председателем парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Натальей КОРОЛЕВСКОЙ.

Справка УНИАН. Всеукраинский автомобильный марш протеста стартовал 21 марта одновременно с Запада и Востока Украины - из Львова и Луганска. 25 марта на Европейской площади в Киеве они провели совместный митинг-протест под лозунгом «Отбери у олигархов Украину, верни ее гражданам!"