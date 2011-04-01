Торги по доллару на межбанке открылись котировками 7,9705/7,9745 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9705/7,9745 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2806/0,2809, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,2830/11,2905.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,4158/1,4160 (четверг — 1,4177/1,4179).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9600/7,9700.