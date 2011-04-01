Электронная система приема платежей EasyPay запустила новую услугу электронных платежей - EasyPay Merchant.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно полученной информации, данная услуга позволяет делать покупки в Интернете без использования кредитных карт или передачи наличных непосредственно продавцу. Система EasyPay Merchant предназначена для простой и быстрой организации приема платежей для интернет-магазинов. Она удобна тем, что наличные для расчетов в Интернете можно по выгодным тарифам внести через обширную сеть терминалов самообслуживания EasyPay по всей Украине. И все это наряду с эквайрингом платежных карт международных платежных систем. Это значит, что нет необходимости открывать счет в банке и подписывать договоры, что значительно сэкономит время и средства клиентов. EasyPay обеспечит своевременное уведомление о поступлении платежа, а Личный кабинет предоставит широкий выбор инструментов для контроля и управления поступившей выручкой.

Как говорится в пресс-релизе, пользователям не потребуются особые навыки либо установка специального программного обеспечения, ведь доступ к виртуальным средствам осуществляется через единый интернет-интерфейс. И для приёма платежей на сайте его владельцу нужно просто зарегистрироваться в системе EasyPay, добавить торговую организацию или магазин и разместить кнопку оплаты на сайте. Учетная запись в EasyPay позволяет распоряжаться средствами без зачисления на банковский счет или получения в наличной форме.

«Эта услуга удобна как для владельцев бизнеса, так и для потенциальных покупателей услуг или товаров. Не нужно искать подходящий банк и заполнять в нём квитанции, теперь оплатить товар можно, не выходя из дома», - уточняет руководитель департамента по PR Сергей ЛИХОМАНЕНКО. Руководство компании уверено, что в ближайшем будущем наличные платежи будут занимать существенную долю при оплате покупок в интернет-магазинах, а сервис EasyPay позволяет устранить основной недостаток наличности – необходимость непосредственной передачи продавцу или его сотруднику.

Справка. Компания EasySoft была создана в начале 2007 года. Является разработчиком системы приема платежей EasyPay.

На сегодняшний день работу системы обеспечивает группа компаний, которая реализует передовые технологические решения в области процессинга платежей, а именно: ООО «Изи Софт», ООО «Украинская платежная система», Финансовая компания «Контрактовый дом». Группа предоставляет широкий спектр услуг как по приему наличных микроплатежей, так и по осуществлению эквайринга платежных карт международный платежных систем в соответствии с международными стандартами информационной безопасности PSIDSS.

Количество пунктов приема платежей в виде терминалов самообслуживания составляет более 2700 единиц.