ПАО КБ «Правэкс-Банк» выпустит облигации серий «Е» и «F» на общую сумму 500 млн. грн.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение наблюдательный совет банка принял 29 марта т.г.

Банк намерен провести открытое размещение 200 тыс. облигаций серии «Е» и 300 тыс. облигаций серии «F» номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Облигации выпускаются в бездокументарной форме.

Размещение облигаций серий «E» и «F» будет проводиться на фондовых биржах ПАО «Фондовая биржа «Перспектива» и ЧАО «Фондовая биржа ПФТС» непосредственно эмитентом АКБ «Правэкс-Банк» и по поручению эмитента, андеррайтерами ООО «Инвестиционный Капитал Украина» и ПАО «ВТБ Банк».

Справка УНИАН. АКБ «Правэкс-Банк» создан в 1992 году.

На 1 января 2011 года активы банка составили 5,656 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 5,046 млрд. грн., обязательства – 4,765 млрд. грн., уставный капитал – 905,741 млн. грн., собственный капитал – 890,691 млн. грн.

В 2010 году «Правэкс-Банк» сократил убыток против показателя 2009 года в 4 раза – до 188 млн. грн.

Intesa Sanpaolo владеет 100% акций "Правэкс-Банка".