НФПУ: украинцы не почувствуют увеличения минимальной зарплаты из-за тарифов и инфляции

В Национальном форуме профсоюзов Украины считают, что граждане не почувствуют повышения минимальной зарплаты из-за роста тарифов на электроэнергию и уровень инфляции.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Национального форума профсоюзов Украины комментарии председателя НФПУ Мирослава ЯКИБЧУКА по поводу заявлений правительственных чиновников о повышении с 1 апреля минимальной зарплаты до 960 грн.

«Это повышение выглядит как первоапрельская шутка правительства. Ведь перед тем как хвастаться повышением зарплаты до 960 грн., нужно посмотреть, насколько выросли цены на продукты, горючее и коммунальные услуги. Индексация зарплат, которой похваляется правительство, является абсолютно несоответствующей уровню инфляции», - отметил М.ЯКИБЧУК.

Он напомнил, что за последний год цены на продукты выросли на 8,6%, а инфляция составляла 8,3% по официальным данным, и 10-18% по оценкам независимых экспертов.

По словам председателя НФПУ, власть борется с последствиями неумелой экономической политики и занимается псевдореформами в сфере социального обеспечения. «О каком повышении зарплат может идти речь, если сейчас размер зарплаты работника I разряда должен лишь превышать прожиточный минимум? То есть, даже если эта зарплата будет выше хотя бы на гривню, этот пункт будет выполнен. Вместо этого нужно вернуться к установлению тарифной ставки работника на уровне 120% от минимальной заработной платы, как было раньше. Кроме того, нужно повысить зарплату работников до размеров реальной стоимости потребительской корзины», - подчеркнул М.ЯКИБЧУК.

Как сообщалось, с 1 апреля 2011 года, по закону о госбюджете, повысился размер минимальной заработной платы до 960 грн. С этого же дня тарифы на электроэнергию повысились до 15%.