С 1 апреля вступил в действие раздел НК о налоге на прибыль, против которого протестовали "упрощенцы"

Согласно заключительным положениям Налогового кодекса, с сегодняшнего дня вступил в силу III раздел кодекса «Налог на прибыль предприятий», которым предусмотрено, что юрлица не смогут относить на валовые расходы приобретение товаров/услуг у предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения.

Напомним, Налоговый кодекс вступил в силу с 1 января 2011 года.

Как сообщал УНИАН. 25 марта глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляла, что в случае, если законопроект о реформировании упрощенной системы налогообложения не будет принят до 1 апреля, около 200 «упрощенцев» не смогут продолжать свой бизнес.

По ее словам, на сегодня в Украине около 1,2 млн. предпринимателей работают на упрощенной системе налогообложения, из них 500 тыс. работают с юрлицами. С 1 апреля вступает в силу норма Налогового кодекса, согласно которой юрлица не смогут относить на валовые расходы затраты на приобретение товаров и услуг у «упрощенцев». «500 тыс. предприятий не смогут заниматься своим бизнесом», - сказала депутат. Таким образом, считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ, около 200 тыс. предпринимателей-«упрощенцев» из 500 тыс. могут закрыть свой бизнес.

Напомним, против введения в действие этой нормы НК выступали участники Всеукраинского автомобильного марша протеста, который стартовал 21 марта одновременно с Запада и Востока Украины - из Львова и Луганска, а завершился 25 марта на Европейской площади в Киеве.

Участники АвтоМайдана передали свои требования в Кабмин.

31 марта премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру финансов Федору ЯРОШЕНКО провести консультации с авторами обращения к главе правительства участников Всеукраинского автомобильного марша протеста и «рассмотреть их предложения относительно внесения изменений в Налоговый кодекс Украины в части реформирования упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства».