Украина получает валюту и тогда, когда не идет прокачка нефти по «Одесса-Броды» - Бойко

Украина получает валюту и тогда, когда не идет прокачка нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО сегодня в Донецке, отвечая на вопрос, как изменился объем прокачки по нефтепроводу «Одесса-Броды» после того, как Беларусь сократила поставки нефти из Азербайджана.

Как сообщил Ю.БОЙКО, «сегодня просто Мозырский завод находится на ремонте, и в последний месяц прокачка уменьшилась, а так – прокачка проходила в плановом режиме».

Ю.БОЙКО подчеркнул, что Украина, согласно договору, все равно получает деньги, даже если Беларусь не прокачивает нефть по нефтепроводу.

«Более того, у нас там жесткий договор, так называемый «качай или плати». И даже в случае, если не идет прокачка, страна все равно получает валюту в объеме примерно 60 млн. долларов за год», - заключил министр.

Справка УНИАН. ОАО "Укртранснафта" и ЗАО "Белорусская нефтяная компания" 17 января 2011 года подписали договор о транзите в 2011-2012 годах украинской стороной 4 млн. тонн нефти ежегодно по нефтепроводу "Одесса-Броды" до Мозырского НПЗ в Беларуси. Согласно документу, по "Одесса-Броды" прокачивается азербайджанская нефть в порядке замещения венесуэльской нефти.

По информации неофициальных источников, с середины прошлой недели в нефтепровод «Одесса-Броды» с азербайджанской стороны не поступает нефть, которая прокачивается в порядке замещения венесуэльской нефти, а белорусская сторона не производит заборов нефти из нефтепровода.

28 марта заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Андрей ШИШКО заявил, что Беларусь сократила объемы забора нефти из нефтепровода «Одесса-Броды» из-за планового капитального ремонта на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.