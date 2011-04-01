Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9765-7,9795 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9705/7,9745, к 12:00 цены повысились до 7,9720/7,9750. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9765/7,9795 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2806/0,2809, к 12:00 сузился спрэд 0,2807/0,2808. К закрытию цены выросли до 0,2812/0,2813. В России курс доллар-рубль незначительно скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,3724 (+0,0025).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4145/1,4180.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,2830/11,2905, к 12:00 цены ушли вверх - 11,2875/11,2980. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,2830/11,2930.