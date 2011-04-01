Госбюджет Украины в январе-феврале сведен с профицитом 4,127 млрд. грн.

Государственный бюджет Украины в январе-феврале т.г. сведен с профицитом 4,127 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Профицит общего фонда Госбюджета составил 2,845 млрд. грн.

Доходы Госбюджета составили 44,700 млрд. грн. В том числе, поступления в общий фонд составили 39,142 млрд. грн., что составляет 100,5% плана на январь-февраль 2011 года.

Налоговые поступления в Госбюджет Украины составили 39,206 млрд. грн., неналоговые поступления – 5,026 млрд. грн.

Расходы Госбюджета за январь-февраль 2011 года составляли 40,488 млн. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 36,408 млн. грн.

По информации Минфина, из общего фонда за указанный период был предоставлен трансфер Пенсионному фонду Украины в размере 9,133 млрд. грн.

За счет возвращения кредитов в Госбюджет поступило 186,5 млн. грн., в том числе в общий фонд - 111,3 млн. грн., предоставлено кредитов из Госбюджета на сумму 270,9 млн. грн.

Погашение основной суммы государственного долга по общему фонду Госбюджета в январе-феврале т.г. составило 6,848 млрд. грн., заимствования были осуществлены в объеме 18,833 млрд. грн.

От приватизации государственного имущества в январе-феврале 2011 года в Государственный бюджет поступило 36,7 млн. грн.

За январь-февраль 2011 года сводный бюджет Украины выполнен с профицитом в размере 5,028 млрд. грн. Его доходы составили 56,216 млрд. грн., расходы – 51,107 млрд. грн.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» доходы Госбюджета предусмотрены на уровне 281,464 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 238,581 млрд. грн., доходы специального фонда – 42,883 млрд. грн.

Расходы Госбюджета Украины на 2011 год – 321,920 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 279,087 млрд. грн., расходы специального фонда – 42,833 млрд. грн.

Предельный объем дефицита Государственного бюджета – 38,843 млрд. грн., предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года – 375,643 млрд. грн.

Госбюджет Украины включает общий фонд, куда направляются общегосударственные налоги и сборы и из которого финансируются основные расходы, и специальный фонд, средства которого имеют целевое назначение.

При этом дефицит Госбюджета рассчитывается как разница суммы его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из Госбюджета кредитов.