Положительное сальдо интервенций НБУ в марте составило 250,7 млн. долларов

Положительное сальдо интервенций Национального банка Украины на валютном межбанковском рынке в марте т.г. составило 250,7 млн. долл. (в эквиваленте).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

В НБУ отмечают, что формированию положительного сальдо способствовало превышение поступлений валюты от нерезидентов над переводами в их пользу, что, в свою очередь, создало ситуацию доминирования предложения иностранной валюты над спросом.

По данным Нацбанка, с начала месяца состоялось снижение рыночных котировок гривни относительно доллара США по безналичным операциями на 0,35% – до 7,9697 грн./долл., на наличном рынке по продаже долларов – на 0,38%, до 7,9837 грн./долл.

По официальному курсу в марте гривня обесценилась: относительно доллара США – на 0,37%, до 7,96 грн./долл.; относительно евро – на 2,76%, до 11,2156 грн./евро; относительно российского рубля – на 2,18%, до 2,8 грн./10 рублей.