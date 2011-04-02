НБУ и группа вкладчиков «Родовид банка» подписали меморандум

В Национальном банке Украины 1 апреля состоялась очередная встреча руководства НБУ с инициативной группой вкладчиков ПАО «Родовид банк», на которой стороны подписали Меморандум о совместной деятельности.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, Меморандум о совместной деятельности предусматривает, что НБУ будет осуществлять постоянный контроль за процессом передачи реестра владельцев депозитов из «Родовид Банка» в «Ощадбанк».

Инициативная группа вкладчиков ПАО «Родовид банк», со своей стороны, будет активно участвовать в создании льготного списка пожилых (свыше 70 лет) и серьезно больных вкладчиков для обеспечения первоочередного получения ими своих вкладов.

Кроме того, отмечается, что инициативная группа вкладчиков «Родовид банка» взяла на себя обязательство в оперативном порядке сообщать руководству Национального банка Украины о недостатках и просчетах обслуживания бывших вкладчиков «Родовид банка» в отделениях «Ощадбанка».

«Это очень важный момент, мы должны осуществлять совместный мониторинг качества выполнения совместно принятых решений для комфортного получения вкладчиками «Родовид банка» своих денег», - подчеркнул заместитель председателя НБУ Игорь СОРКИН.

Также сообщается, что Нацбанк постоянно будет осуществлять оперативное информирование общественности о процессе выплаты вкладов и гарантирует, что средства будут выплачены в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, «Ощадбанк» для проведения выплат вкладчикам «Родовид банка» намерен задействовать 450 отделений (общее количество вкладчиков "Родовид банка" оценивается от 230 до 260 тыс. чел. - УНИАН).

Кабмин принял решение о докапитализации «Родовид банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн.

Средства будут использованы для проведения выплат вкладчикам «Родовид банка» путем их перевода в «Ощадбанк».

28 марта с.г. пресс-служба распространила обращение председателя правления "Ощадбанка" Сергея ПОДРЕЗОВА к вкладчикам "Родовид банка", в котором говорилось, что выплату денег вкладчикам «Родовид банка» планируется начать через месяц после принятия постановления о переводе депозитов из «Родовид банка» в ОАО «Ощадбанк».

По данным Нацбанка, на 1 января 2011 года объем средств физических лиц в «Родовид банке» составлял 3,961 млрд. грн., в частности 1,320 млрд. грн. – в иностранной валюте.

Справка УНИАН. АО «Родовид банк» (г. Киев) зарегистрирован в 1990 году, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 16 марта 2009 года в «Родовид банке» работает временная администрация Нацбанка.

Национальный банк Украины постановлением №60 от 14 марта 2011 года продолжил работу временной администрации в ПАО «Родовид банк» до 15 сентября 2011 года.

В 2009 году «Родовид банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,778 млрд. грн., обязательства – 42,393 млрд. грн., уставный капитал – 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,626 млрд. грн.

В 2010 году «Ощадбанк» сократил прибыль против показателя 2009 года в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.