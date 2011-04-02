Тигипко надеется на легализацию зарплат на 60-70 млрд. грн.

Варшава. Фонд заработной платы в Украине после принятия закона о легализации зарплат может вырасти по меньшей мере на 60-70 млрд. грн. - до 440-450 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО журналистам в Варшаве, где он в ходе двухдневного визита изучал польский опыт проведения реформ.

По словам С.ТИГИПКО, соответствующий законопроект, который должен создать условия для легализации зарплаты, будет представлен в понедельник, 4 апреля.

„Можно получить увеличение легальной заработной платы приблизительно на 60-70 млрд. грн.”, - сказал С.ТИГИПКО, но не пояснил, каким образом власть планирует добиться легализации зарплат.

Вице-премьер назвал выплату зарплат в “конвертах” большой проблемой Украины, которая, среди прочего, приводит к росту дефицита Пенсионного фонда.

С.ТИГИПКО отметил, что 2,5 млн. из 14,4 млн. украинцев, которые платят взносы в социальные фонды, оплачивают их из минимальной зарплаты.

По его словам, в самом лучшем случае легализация может привести к увеличению фонда зарплаты и росту поступлений в Пенсионный фонд на 20-25%, бюджет которых сейчас составляет около 380 млрд. и 200 млрд. грн. соответственно.

Он сказал, что правительственные чиновники во время подготовки законопроекта о легализации зарплат изучали опыт ряда государств Восточной Европы, входящих в ЕС, отметив, что Украина не сможет внедрить польскую модель.

„Они смогли решить это в первую очередь экономическими стимулами, которые начали работать: второй уровень пенсионной системы (...), проведение реформы здравоохранения (...) К сожалению, у нас ни первого, ни второго нет”, - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, по данным председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталии КОРОЛЕВСКОЙ, в Украине "в конвертах" выплачивается около 120 млрд. грн. зарплат.

Главной причиной выплаты нелегальных зарплат депутат назвала почти 40% налоговую нагрузку на фонд заработной платы, которая, по ее данным, является одной из самых высоких в Европе.