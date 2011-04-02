Украина и Туркменистан готовят новый договор о торгово-экономическом сотрудничестве – Клюев

Украина и Туркменистан договорились начать работу над подготовкой нового договора о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра – министр экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он сообщил, комментируя результаты второго заседания Совместной межправительственной украинско-туркменской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое проходило 31 марта – 1 апреля в Ашхабаде.

По его словам, действие предыдущего договора, который был заключен в 2001 году, истекло в 2010-м.

А.КЛЮЕВ отметил, что необходимо быстро наверстывать упущенное время, поскольку с октября 2003 года, то есть с момента первого заседания межправительственной комиссии, прошло уже больше семи лет.

Он также отметил, что за это время товарооборот между Украиной и Туркменистаном сократился в 12 раз – с 4,3 млрд. долларов в 2004 году до 359 млн. в 2010-м.

«Мы договорились использовать все доступные возможности для активизации сотрудничества», - заявил А.КЛЮЕВ.

Кроме того, он сообщил, что достигнута договоренность подготовить встречные предложения по выходу текстильной, ковровой и пищевой промышленности Туркменистана на украинский рынок и продукции украинского машиностроения, химической, металлургической, пищевой промышленности, а также строительных материалов и продукции сельского хозяйства Украины на туркменский рынок.

«Мы договорились, что правительства двух стран будут содействовать активизации сотрудничества между Торгово-промышленными палатами – проведению конференций, выставок, ярмарок, бизнес-форумов, постоянному обмену информацией о ситуации на рынках двух стран», - отметил А.КЛЮЕВ.

По его словам, на заседании межправительственной комиссии были обсуждены перспективы сотрудничества, в частности, в нефтегазовой сфере, в строительной отрасли, в сельском хозяйстве, в транспорте и связи, образовании, науке, охране здоровья, культуре и спорте.

Также стороны договорились расширять сотрудничество между Академиями наук Украины и Туркменистана, в частности, в проведении совместных исследований в области инновационных технологий в добыче и переработке нефти и газа, использовании возобновляемых источников энергии, защите окружающей среды. Также речь идет о сотрудничестве в отраслях био- и нанотехнологий, фармацевтической промышленности, разработке инноваций в сельском хозяйстве, а также подготовке специалистов для Туркменистана.

Кроме того, по словам А.КЛЮЕВА, туркменская сторона пригласила украинские компании участвовать в инвестпроектах в Национальной туристической зоне «Аваза», а Украина предложила туркменским коллегам участвовать в развитии курортной инфраструктуры Карпатского региона.

Кроме того, сторонами достигнута договоренность о проведении следующего заседания совместной межправительственной украинско-туркменской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве в 2012 году.