Ставки по кредитам на прошлой неделе незначительно снизились - эксперт

На прошлой неделе (с 28 марта по 1 апреля) на рынке кредитования физических лиц наблюдалось незначительное снижение процентных ставок.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее информации, кредиты на приобретение недвижимости предлагаются на таких условиях: от 15% до 25,25% годовых на срок от 10 до 20 лет. Размер аванса колеблется от 30% от стоимости объекта, иногда 25% при совместных программах с застройщиком. Единоразовые комиссии составляют от 1% до 5 % от сумы кредита.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, банки активно предлагают кредиты на приобретение автомобиля, чаще сроком на 1-5 лет. За анализируемый период условия автокредитования сложились следующие. Первоначальный взнос находится в пределах от 15% до 50% от стоимости авто. Срок кредитования – максимально до 7 лет. Процентная ставка фиксированная со сроком кредитования 1 год – от 9,5% до 18,96% годовых; 3 года – от 15,49% до 23%; 5-7 лет - от 16,2% до 20,40% годовых. Плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 8,8% до 18,8% годовых. Разовая комиссия составляет от 0,3% до 3% от суммы кредита.

По словам эксперта, на рынке кредитования на потребительские цели тенденции к удешевлению на прошлой неделе не наблюдалось.