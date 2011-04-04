"Родовид Банк" увеличивает уставный капитал на 46,97% - до 12,359 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном на сайте раскрытия информации ГКЦБФР.

Приказом временного администратора "Родовид Банка" Юрия РАЙТБРГА от 1 апреля т.г. предусмотрен закрытый (частный) выпуск 2 194 445 000 простых именных акции в бездокументарной форме общей номинальной стоимостью 3,950 млрд. грн. (1,8 грн. – каждая акция).

Оплата акций акционерами - физическими и юридическими лицами возможна исключительно в денежной форме, государством в лице Министерства финансов Украины - путем обмена на облигации внутреннего государственного займа.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 30 марта 2011 года принял решение о докапитализации «Родовид Банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн.

Средства будут использованы для проведения выплат вкладчикам «Родовид Банка» путем их перевода в «Ощадбанк».

Справка УНИАН. «Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 января 2011 года составляли 10,480 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,445 млрд. грн., обязательства – 9,326 млрд. грн., уставный капитал - 8,409 млрд. грн., собственный капитал – 1,154 млрд. грн.

«Родовид Банк» (г. Киев) в 2010 году увеличил чистый убыток на 1% по сравнению с 2009 годом – до 4,209 млрд. грн.

С 16 марта 2009 года «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.