Европейский центробанк может увеличить учетные ставки - СМИ

Брюссель. Европейский центральный банк в четверг, 7 апреля, может принять решение об увеличении учетных ставок впервые с середины 2008 года.

Об этом сообщает сегодня Интернет-издание EUobserver.

По мнению аналитиков, повышение будет умеренным с нынешних 1,00% (по основным финансовым операциям) и 1,75% (по маржевой схеме кредитования).

Причиной для увеличения ставок называют постепенный рост инфляции, которая в марте в странах еврозоны составила 2,6% против 2,4% в феврале.

Таким образом, инфляция превысила ожидания Европейского центробанка. Ее основными причинами являются рост цен на нефть и продовольствие. При этом сокращение цен на нефть не предвидится в ближайшей перспективе, пока в ряде стран-производителей наблюдается политическая нестабильность.