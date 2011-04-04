Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9765/7,9800 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9720/7,9770, к 12:00 цены повысились до 7,9730/7,9775. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9765/7,9800 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2822/0,2825, к 12:00 сузился спрэд - 0,2822/0,2823. К закрытию цены не изменились.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,2600 (-0,1124).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4195/1,4265.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,3425/11,3515, к 12:00 цены ушли вниз - 11,3205/11,3325. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись - 11,3355/11,3465.