Global Finance признал ПриватБанк "Лучшим банком Украины 2011"

Журнал Global Finance в рамках всемирного конкурса лучших банков на развивающихся рынках Центральной и Восточной Европы признал «ПриватБанк» "Лучшим банком Украины 2011".

Критериями выбора победителя были рост активов банка, прибыльность, уровень обслуживание клиентов, конкурентные цены и инновационные продукции, сообщили УНИАН в пресс-службе «ПриватБанка».

«Наша главная задача - предоставлять максимально удобные и качественные услуги нашим клиентам, - отмечает председатель Правления «ПриватБанка» Александр ДУБИЛЕТ. - Признание «ПриватБанка» лучшим банком Украины еще раз подтверждает правильность выбранной нами стратегии развития».

Так, отмечается в сообщении, чистая прибыль «ПриватБанка» в 2010 году составила 1,37 млрд. грн., что на 30,4% больше, чем в 2009 году (1,05 млрд. грн.). Кроме того, за 2010 год, вклады населения в «ПриватБанке» увеличились на 17,9 млрд. грн. Всего же на депозитах в «ПриватБанке» (по данным на 1 января 2011 года) хранится рекордный для отечественной банковской системы объем средств - почти 45 млрд. грн.

«Сегодня клиентам от своих банков необходима, в первую очередь, компетентность, - подчеркивает издатель журнала Global Finance Joseph GIARRAPUTO. – Банки-победители - лучшие в этом вопросе".

Global Finance - англоязычное ежемесячное международное финансовое издание, выходящее в 158 странах мира. Последние 18 лет журнал ежегодно анализирует ситуацию на международном финансовом рынке и выбирает лучшие банки в нескольких категориях.

Как сообщалось ранее, в 2010 году «ПриватБанк» был признан лучшим банком Украины по версии журнала The Banker, а также подтвердил статус абсолютного лидера украинской банковской системы по уровню доверия клиентов в рамках всемирного проекта The World s Most Reputable Companies. Кроме того, на конференции Finovate в Лондоне «ПриватБанк» получил награду Best of Show за разработанную банком платежную систему LiqPay, включающую принципиально новую технологию социального банкинга .

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2011 года составляли 113,437 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 101,855 млрд. грн., обязательства - 101,557 млрд. грн., уставный капитал - 8,860 млрд. грн., собственный капитал - 11,880 млрд. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ - 49,1535% акций, и Геннадий БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.