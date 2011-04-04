Счетная палата проверяет эффективность использования 450 млн. грн., выделенных на Калуш

Счетная палата Украины проверяет эффективность использования 450 млн. грн., выделенных в 2010 году на решение экологических проблем Калуша Ивано-Франковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ивано-Франковске на пресс-конференции сообщил председатель всеукраинского благотворительного фонда имени Олексы Гирныка Евгений ГИРНЫК. По его словам, в прошлом году планировалось выделить на ликвидацию последствий экологических проблем Калуша 570 млн. грн., но выделили и использовали 450 млн. гривен. «450 млн. гривен использовано и ни одна из экологических проблем не решена в Калуше, - отметил Е.ГИРНЫК. – Хранилище гексахлорбензола раскопано, этот яд не вывозится, и является дальнейшей угрозой для здоровья калушан». По его мнению, «неизвестно в настоящее время эффективно ли использовании эти средства».

Он считает, что «подняв экологическую проблему, городская власть оказалась неготовой в проектном отношении решить эту проблему».

«Необходимо кардинальное решение проблем хранилища гексахлорбензола, хвостохранилищ и Домбровского карьера», - добавил Е.ГИРНЫК.

По его словам, «фонд вместе с другими экологическими организациями «требуют международной экологической экспертизы в Калуше», которая бы «подала конкретные предложения решения этой проблемы». «Если вывоз гексахлорбензола стоит таких больших денег, то надо проверить рационально ли их используют, - заметил он. – Поэтому по нашему представлению Счетная палата Украины и КРУ проводят проверку об использовании этих 450 млн. грн. И, если они использованы нерационально, за это должен кто-то ответить. Средства не должны идти в песок».

Е.ГИРНЫК также сообщил, что в мае профильная экологическая комиссия Верховной Рады проведет выездное заседание по поводу экологических проблем Калуша.