НБУ с 8 апреля вводит в обращение памятную монету “Георгий Береговой”

Национальный банк Украины с 8 апреля 2011 года вводит в обращение памятную монету “Георгий Береговой”.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, которым располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины, продолжая серию “Выдающиеся личности Украины”, вводит в обращение 8 апреля 2011 года памятную монету номиналом 5 гривен, посвященную летчику-космонавту СССР Георгию Береговому, который осуществил полет на космическом корабле “Союз-3” с первой в истории космонавтики попыткой стыковки с беспилотным кораблем, дважды Герою Советского Союза, заслуженному летчику-испытателю СССР, начальнику Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», - говорится в сообщении.

Монета изготовлена из серебра 925-й пробы тиражом 5 000 штук.

Как сообщал УНИАН, в конце 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ "О праздновании 90-летия со дня рождения Георгия Берегового". Документом было предусмотрено "с целью почтить память прославленного сына украинского народа, летчика-космонавта, общественного деятеля Георгия Тимофеевича Берегового и по случаю празднования в 2011 году 90-летия со дня его рождения" провести ряд мероприятий.

Также правительству поручено организовать "чеканку юбилейной монеты, посвященной 90-летию со дня рождения Георгия Берегового; выпуск в обращение почтовой марки и конверта в честь 90-летия со дня рождения Георгия Берегового, осуществление спецгашения почтовой марки; создание новых, обновление существующих экспозиций в краеведческих музеях населенных пунктов, связанных с жизнью и деятельностью выдающегося летчика-космонавта".