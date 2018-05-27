МВФ сделал свое дело, МВФ может идти?

В последнее время украинское правительство все чаще намекает, что сотрудничество Украины и МВФ будет пересмотрено или возможно даже приостановлено. Пока Кабинету Министров нужны были деньги Фонда, он декларировав готовность провести все необходимые внутренние реформы, однако как только дело дошло до выполнения взятых на себя обещаний, украинские чиновники, похоже, решили свернуть сотрудничество. Деньги МФВ пока не нужны, поэтому все непопулярные реформы, очевидно, будут приостановлены.

Позицию о необходимости пересмотра отношений с МВФ недавно озвучил министр социальной политики Сергей Тигипко. По его словам, Украине больше нет смысла брать кредиты Фонда, поскольку страна сама может успешно справиться с государственным дефицитом. План Тигипко впечатляет своей простотой. Министр считает, что государственный долг можно сократить за счет: уменьшения долгов НАК «Нафтогаза», уменьшения административных расходов за счет проведения административной реформы, а также проведения пенсионной реформы.

Впрочем, подобные месиджи, вряд ли, можно рассматривать серьезно. Если все так просто, то зачем было вообще восстанавливать сотрудничество с МВФ? К тому же деньги от кредита МВФ должны идти не на счета правительства, а в золотовалютные резервы НБУ. В виде исключения Фонд действительно разрешил правительству немного денег пустить на покрытие дефицита бюджета. В частности, из 2 траншей кредита на 3,39 млрд. дол. для нынешнего правительства, 2 млрд. дол пошло в бюджет. Однако, МВФ намеревался отказаться от этой практики в этом году.

Напомним, что новая программа stand by, помимо двух полученных траншей, предполагает выделение Украине ежеквартально еще восемь траншей. Третий транш Украина должна была получить в начале апреля, с.г. но Фонда пока что приостановил выплату денег.

Высказывания С. Тигипко о необходимости пересмотра соглашений с МВФ, скорее всего, призваны были получить реакцию на возможное сворачивание сотрудничества с Фондом. Правительство не выполнило ключевые обещания, взятые перед МВФ и, скорее всего, выполнять не собирается. Это обусловлено тем, что большинство из них - крайне непопулярные меры, ключевыми среди которых является пенсионная реформа, повышение цен на газ, принятие нового закона об упрощенной системе.

Позиция правительства достаточно понятна. Если к бунтующим предпринимателям добавятся бунтующие пенсионеры, то оно может лишиться поддержки не только у народа, но и у действующего президента (даже, если это будет обусловлено не радением о нуждах народных, а таким же опасением потерять власть). С точки зрения сохранения при власти, КМУ действительно целесообразней свернуть сотрудничество с МВФ, нежели идти на непопулярные меры. К тому же, экономическая ситуация этому благоприятствует. В нынешнем году динамика роста доходов бюджета остается достаточно высокой. В январе-феврале 2011 г. поступления в Государственный бюджет Украины выросли на 13,8 млрд. грн или на 44,5% больше соответствующего показателя 2010 года. Одновременно, в текущем году, в январе-феврале рост расходов бюджета составил лишь 12,9%, что более чем в 3 раза меньше, чем рост поступлений. Таким образом, правительство имеет существенный ресурс для того, чтобы сократить дефицит.

Не нужны деньги МВФ больше и НБУ. Несмотря на ухудшающий торговый баланс, позитивное значение по финансовому счету платежного баланса продолжает увеличиваться. Март стал вторым месяцем в текущем году, когда объем валюты, покупаемой НБУ, превышал объем продаж. В январе чистое сальдо валютных интервенций составило 255,5 млн. долл., в марте 250 млн. долл. Благодаря этому золотовалютные резервы Украины составили 36,7 млрд. долл., что не намного меньше, нежели перед кризисом.

С экономической точки зрения, действительно есть смысл отказаться от кредитных ресурсов. Размер государственного долга Украины в этом году подошел к отметке в 40%. К граничному 60% ВВП, за которым дальнейшее усиление долгового давления на бюджет будет продуцировать существенные негативные макроэкономические тенденции, уже не так далеко. К слову, согласно обнародованным МВФ данным Украина удерживает занятую в августе-2010 вторую позицию в мире по размеру задолженности перед Фондом. Крупнейшим должником МВФ является Румыния – SDR9,8 млрд, а третье место занимает Греция – SDR9,13 млрд.

Однако, проблема в том, что правительство не собирается ограничивать кредитную активность. За первые два месяца правительство взяло в долг еще 13,5 млрд. грн, или на 1,2% ВВП. Правительство осуществило заимствования за счет довыпуска ОВГЗ 2010 года в объеме 100 млн. долл., плюс разместило ОВГЗ 2011 года в объеме 1,5 млрд. долл. Цена эти заимствований в 2,5 раза дороже чем деньги МВФ. Очевидно, что правительству нужны деньги, но не нужны реформы, которые понизят его рейтинг.

Напоследок стоит упомянуть о том, что Фонд уже пошел на некоторые уступки, в частности, согласившись на поэтапное повышение тарифов. Воспользуется ли этим Кабмин? Ведь прервать сотрудничество с МВФ достаточно легко, но, экономическая ситуация не настолько стабильна, чтобы быть уверенным, что помощь Фонда уже не понадобиться. Однако, в случае, если КМУ просто откажется от взятых на себя обязательств, чиновники МВФ, вряд ли, захотят когда-либо возобновлять сотрудничество.

Алексей Левицкий (для УНИАН)