Банк "Хрещатик" планирует увеличить уставный капитал на 27,4%

Банк "Хрещатик" (Киев) намерен увеличить уставный капитал на 27,44% - до 928,9 млн. грн.

Как говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН, решение принято на очередном собрании акционеров банка 31 марта 2011 года.

Увеличение будет проходить путем закрытой допэмиссии 174 826 акций на 200 млн. грн. (номинал одной акции – 1,144 тыс. гривен) с 4 по 22 июля 2011 года. Привлеченные средства планируется использовать на увеличение объемов активных операций – 65%, развитие инфраструктуры банка и внедрение новых банковских технологий – 35%.

На собрании был утвержден финансовый отчет и результаты работы банка "Хрещатик" за 2010 год. Акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды за 2010 год. Согласно ранее обнародованному отчету, чистый убыток банка в 2010 году составил 209,409 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

На 1 января 2011 года акционерами банка «Хрещатик» являются ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,3522%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 24,5251%, ООО «Маркет Инвест Групп», прямое участие – 24,9796%.

Основные финансовые показатели банка за 2010 год: совокупные активы — 7,066 млрд. грн., совокупные обязательства – 6,496 млрд. грн., в том числе депозиты юридических лиц – 1,673 млрд. грн., депозиты физлиц – 2,884 млрд. грн.