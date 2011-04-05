S&P: проблемы с качеством активов замедляют темпы восстановления украинской банковской системы

Проблемы с качеством активов замедляют темпы восстановления украинской банковской системы.

Об этом говорится в новом отчете Standard & Poor’s «Проблемы с качеством активов замедляют темпы восстановления украинской банковской системы», которым располагает УНИАН.

«После спада, наблюдавшегося в период мирового финансового кризиса, кредитоспособность украинских банков начинает улучшаться, однако остаются проблемы, связанные с качеством активов, а также стагнацией кредитования», — отмечается в отчете.

«Несмотря на постепенное улучшение макроэкономических показателей, мы полагаем, что банковский сектор Украины остается слабым, а темпы его восстановления отстают от темпов восстановления национальной экономики», — заявила кредитный аналитик Standard & Poor’s Мария МАЛЮКОВА.

В то же время отмечается, что улучшение показателей ликвидности и приток розничных депозитов в результате восстановления доверия клиентов способствуют постепенному восстановлению банков. Однако в банковской системе все еще велика доля проблемных кредитов, для урегулирования которых, по мнению S&P, потребуется длительный период, в то время как рост кредитования возобновляется медленными темпами.

S&P оценивает украинскую банковскую систему как систему с высоким уровнем риска и относит ее к группе 10 на основании оценки страновых рисков банковской системы. Такая оценка банковской системы отражает мнение S&P о том, что для Украины характерны высокая экономическая волатильность и структурные недостатки, которые делают ее уязвимой для возможных шоковых потрясений. Банковская система Украины по-прежнему подвержена исключительно высоким кредитным рискам вследствие сохраняющихся проблем с качеством активов, что приводит к низкой прибыльности банков.

Также отмечается, что отчасти вследствие бюрократических законодательных процедур и отсутствия налоговых стимулов банки достаточно медленно осуществляют списание просроченных кредитов, что приводит к отсрочке расчистки балансов, а это является необходимым условием создания основ более здоровой и динамичной финансовой системы.

«Мы оцениваем институциональную структуру банковской системы как слабую, кроме того, ее регулирующие органы подвержены риску политического вмешательства. К числу недостатков относятся также отсутствие развитых финансовых инструментов — валютных деривативов, способствующих либерализации валютного рынка, отсутствие доступа к источникам долгосрочного финансирования и по-прежнему волатильная база клиентских депозитов вследствие того, что поведение вкладчиков зачастую обусловлено паническими настроениями», - говорится в отчете.

С точки зрения вероятности поддержки банковского сектора Standard & Poor`s относит Украину к государствам, «готовым оказать поддержку». За последние два года регулирующие органы приняли экстренные меры по предотвращению коллапса банковской системы. Однако, по мнению S&P, меры по спасению проблемных банков не были достаточно эффективными.

«Учитывая вышеуказанные тенденции и недостатки банковской системы, мы предполагаем, что украинским банкам потребуется два-три года для восстановления их показателей, и, в частности, для того, чтобы качество активов вернулось на докризисный уровень, — говорит М. МАЛЮКОВА. — По нашим оценкам, доля проблемных кредитов (включая реструктурированные) в настоящее время составляет порядка 50%, и мы прогнозируем длительный и болезненный период урегулирования связанных с ними проблем».