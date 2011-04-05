Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9720/7,9780 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9740/7,9810, к 12:00 цены повысились до 7,9770/7,9815. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 7,9720/7,9780 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2816/0,2819, к 12:00 цены снизились до 0,2813/0,2815. К закрытию цены достигли уровня 0,2812/0,2814. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,3500 (+0,0900).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4130/1,4230.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,3230/11,3345, к 12:00 цены ушли вниз - 11,3110/11,3230. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений - 11,2900/11,3045.