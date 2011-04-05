ЕБРР готов удвоить финансирование проектов «Укрзализныци»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов к сотрудничеству с "Укрзализныцей" и изъявил желание удвоить финансирование своих проектов при условии реформирования железнодорожного транспорта Украины.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», об этом говорилось во время встречи генерального директора «Укрзализныци» Владимира КОЗАКА с директором департамента транспорта ЕБРР Сью БАРЕТ, состоявшейся 4 апреля в г. Киеве.

Среди перспективных новых проектов, которые могут появиться уже в этом году, железнодорожники и банкиры называют проекты по электрификации и обновлению подвижного состава.

Со своей стороны В.КОЗАК заверил банкиров в том, что реформирование железнодорожного транспорта начнется скоро, ведь на сегодня есть все составляющие для эффективного реформирования - единые намерения и скоординированные действия всех участников процесса: железнодорожников, правительства и руководства государства.

Как отмечалось на встрече, также ЕБРР будет способствовать «Укрзализныце» в разработке новых кредитных программ. «ЕБРР будет способствовать украинским железным дорогам в разработке совместных проектов также и с Европейским инвестиционным банком», - отметила С.БАРЕТ.

Напомним, что совместными усилиями ЕБРР и «Укрзализныци» уже реализуются несколько проектов. Один из них - проект «Внедрение скоростного движения пассажирских поездов на железных дорогах Украины». За средства кредита закуплено 24 путевые машины на сумму 80 млн долл. США. Также в рамках данного проекта уже проведен тендер по отбору подрядчика для проектирования и строительства Бескидского тоннеля. Сумма контракта с НДС и непредвиденными расходами составляет 102,7 млн. евро.

Кроме того, "Укрзализныцей" и ГП "Донецкая железная дорога» подписано Кредитное соглашение с ЕБРР для реализации коммерческого проекта «Обновление подвижного состава на железных дорогах Украины», целью которого является приобретение грузовых полувагонов. Общая стоимость проекта составляет 73,5 млн. долл. США, кредитные средства - 62,5 млн. долл. США, средства Донецкой железной дороги - 11 млн. долл. США. Проект находится в стадии реализации.