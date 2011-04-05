Эксперт называет провокацией заявление Мунтияна о присоединении Украины к Таможенному союзу

Провокацией назвал заявление Уполномоченного Кабинета министров Украины по вопросам сотрудничества с РФ о скором присоединении Украины к Таможенному союзу эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА.

«Поскольку известно, что соглашение о Зоне свободной торговли с Европейским Союзом не предусматривает вхождение Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном, данное заявление стоит расценивать как провокацию. Ее цель – сорвать переговоры о создании Зоны свободной торговли, которые, по нашей информации, должны завершиться в самое ближайшее время», - заявил эксперт LB.ua.

По мнению В.ЗАСТАВЫ, «достаточно странно выглядит тот факт, что инструментом подобной провокации выступает украинский чиновник».

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Кабинета министров Украины по сотрудничеству с РФ, странами СНГ и Евразийского экономического сообщества Валерий МУНТИЯН в интервью «Коммерсант-Украина» от 5 апреля заявил, что «подписание договора о создании ЗСТ с СНГ ожидается в мае этого года, а уже в июле, если будет соответствующее решение Конституционного суда и завершится проведение внутригосударственных процедур, мы сможем присоединиться к протоколу о создании Таможенного союза» России, Беларуси и Казахстана.

Напомним, что на завершающей стадии находятся переговоры о ЗСТ с Евросоюзом. В Брюсселе 4-8 апреля проходит очередной раунд переговоров по подготовке соглашения о ЗСТ. Документ планируется согласовать в первой половине этого года и подписать до конца текущего года.