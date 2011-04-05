В январе-марте в Госбюджет поступило 187,4 млн. грн. от лицензирования

В январе-марте 2011 года поступления в Государственный бюджет от лицензирования составили 187,371 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, на 1 апреля в Украине действовало 74 лицензии на производство спирта, 213 – на производство алкогольных напитков, 11 – на производство табачных изделий, 476 – на право оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями и 189,405 тыс. – на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

Поступления средств в местные бюджеты от лицензирования составили 185,037 млн. грн., в т.ч.: лицензирование производства – 54,8 тыс. грн.; лицензирование торговли – 37,083 млн. грн.; лицензирование розничной торговли – 147,9 млн. грн.