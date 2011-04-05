Нацбанк: деньги при досрочном снятии депозита будут выдавать на протяжении 30 дней

Национальный банк Украины (НБУ) намерен инициировать изменения в законодательство Украины, согласно которым при досрочном расторжении физическим лицом депозитного договора банк ему может возвратить деньги на протяжении 30 дней со времени обращения.

Об этом говорится в сообщении НБУ, переданном агентству УНИАН.

Как сообщалось, в феврале т.г. Нацбанк вынес на обсуждение общественности возможные варианты досрочного изъятия срочных банковских депозитов. Кроме вышеуказанной нормы, также предлагался вариант полного запрета физическим лицам досрочно расторгать срочные депозитные вклады.

«По результатам обсуждения предложений и с учетом международного опыта …, НБУ считает целесообразным инициировать внесение в законодательные акты Украины таких изменений: установить, что в случае обращения вкладчика с требованием о выдаче вклада до наступления срока, обусловленного договором срочного вклада, банк обязан выдать вклад на протяжении 30 дней со дня обращения, но не позже срока, установленного договором», - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, Нацбанк предлагает в законодательном порядке предоставить ему право вводить временный мораторий на досрочное снятие банковских вкладов в случае наступления признаков кризисной ситуации согласно определенным законом критериям (сами критерии в сообщении не указываются - УНИАН).

«Национальный банк Украины считает, что эти изменения дадут возможность обеспечить защиту прав всех вкладчиков банков, поскольку банк в установленный законом срок обязан будет выдать вкладчику средства по первому требованию, а также предотвратить дестабилизацию банковской системы в случае массового неконтролированного снятия средств с банковских счетов», - резюмирует Нацбанк.