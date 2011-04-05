Рост ВВП Украины в этом году может составить 4,7% - эксперт

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году может составить 4,7%.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине со ссылкой на руководителя центра Николая ИВЧЕНКО.

В сообщении указывается, что негативное влияние на показатель роста ВВП продолжает оказывать чистый экспорт, который по итогам прошлого года составил отрицательную величину в размере 30,507 млрд. грн. «Вероятно, торговый дефицит в стране в текущем году, на фоне роста мировой и украинской экономик, роста доходов населения и восстановления потребительского кредитования, увеличится, что негативно скажется на темпах роста реального ВВП», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что темпы роста реальных конечных потребительских расходов в прошлом году составили 7,9%, что оказалось намного больше, чем ожидалось. Причем самые высокие темпы роста были зафиксированы по потребительским расходам населения – плюс 9% по сравнению с 5% прироста затрат государственного сектора. Это связано с повышением доходов населения и с плавным восстановлением с июля 2010 года потребительского кредитования. Реальная заработная плата украинцев за прошлый год увеличилась на 10,2%, а портфель потребительских кредитов в гривне с июня по декабрь прошлого года вырос на 4,08%.

«Потребительские расходы в Украине в текущем году продолжат расти, однако более умеренными темпами, что связано с повысившейся базой сравнения. Потребление по итогам текущего года может увеличиться на 5%. Способствовать этому будет продолжающийся рост основных секторов экономики Украины, повышение доходов предприятий и населения, а также увеличение темпов роста потребительского кредитования», – отмечает Н.ИВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, номинальный ВВП Украины по итогам 2010 года составил 1 трлн. 094,607 млрд. грн.

Рост ВВП Украины в I квартале 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) против аналогичного периода 2009 года составил 4,8% (номинальный ВВП за квартал – 219,428 млрд. грн.), во II квартале – 5,5% (260,150 млрд. грн.), в III квартале – 3,6% (304,709 млрд. грн.), в IV квартале – 3,3% (310,320 млрд. грн.) и в целом за 2010 год против 2009 года – 4,2%.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.