В МИД не видят препятствий для сотрудничества с Таможенным союзом после создания ЗСТ с ЕС

Брюссель. Заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН не видит препятствий для сотрудничества с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана после создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня украинским журналистам.

“Создание ЗСТ никоим образом не мешает развитию успешного сотрудничества как с Россией, так и с другими странами, которые на сегодня являются членами Таможенного союза. С точки зрения экономической можно успешно развивать такое экономическое сотрудничество”, - сказал заместитель министра.

“ЗСТ даст возможность взаимно открыть рынки между Украиной и ЕС. Каким образом это может негативно повлиять на экономическое сотрудничество с другими странами? Напротив, это создаст новые возможности для инвестиций, а также для новых товарных потоков”, - добавил он.

П.КЛИМКИН отметил, что не видит никаких оснований, ни политических, ни экономических, для того, чтобы говорить о том, что создание ЗСТ с Евросоюзом негативно повлияет на экономическое сотрудничество с другими странами.

Отвечая на вопрос относительно возможности влияния России на переговоры между Украиной и ЕС о создании ЗСТ, заместитель министра иностранных дел отметил, что лишь от Украины и Евросоюза зависит, какими будут условия будущей зоны свободной торговли. “И это абсолютно однозначный ответ”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Кабинета министров Украины по сотрудничеству с РФ, странами СНГ и Евразийского экономического содружества Валерий МУНТИЯН в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (номер от 5 апреля) заявил, что Украина должна сначала присоединиться к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном, а уже потом подписать соглашение о свободной торговле между Таможенным союзом и Евросоюзом.

В последнее время представители России неоднократно заявляли о возможности негативного влияния зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом на отношения между Киевом и Москвой.