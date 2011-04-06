Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9750/7,9790 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9750/7,9790 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2826/0,2829, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,3920/11,3995.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4288/1,4290 (вторник — 1,4198/1,4200).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.