Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9750/7,9790 грн./долл.
11:40, 06 апреля 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9750/7,9790 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2826/0,2829, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,3920/11,3995.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4288/1,4290 (вторник — 1,4198/1,4200).
Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.
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