Активы украинских банков выросли на 6% - до 998,4 млрд. грн.

Активы украинских банков в I квартале т.г. выросли на 6% - до 998,4 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте национального банка Украины.

Общие активы увеличились на 5% – до 1,149 трлн. грн., из которых: 67,5% – кредиты; 8% – вложения в ценные бумаги; 6,5% - остатки средств на корсчетах, которые открыты в других банках; 4,7% - наличные средства, банковские металлы и средства в НБУ.

Обязательства банков выросли на 6,5% - до 856,5 млрд. грн. В структуре обязательств 33,5% (или 286,6 млрд. грн.) составляли средства физических лиц, 20,5% (или 175,8 млрд. грн.) - межбанковские кредиты и депозиты, 18,0% (или 154,6 млрд. грн.) - средства субъектов хозяйствования.

Собственный капитал украинских банков за I квартал 2011 года вырос на 3% и составил 141,9 млрд. грн., или 14,2% пассивов банков.

Оплаченный зарегистрированный уставный капитал увеличился на 0,8% - до 147,1 млрд. грн.

Лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций по состоянию на 1 апреля 2011 года имели 176 банков. В состоянии ликвидации находится 18 банков.