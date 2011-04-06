ВР отказалась ликвидировать налоговую милицию

Верховная Рада Украины отказалась ликвидировать налоговую милицию.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины" относительно отмены налоговой милиции, предложенного депутатом от НУ-НС Анатолием ГРИЦЕНКО, проголосовали лишь 87 народных депутатов из 400, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалась передача функций налоговой милиции в части оперативно-розыскной и криминально-процессуальной деятельности, расследования и производства дел об административных правонарушениях соответствующим правоохранительным органам. Часть функций должна была быть передана МВД и СБУ. Остальные функции налоговой милиции, преимущественно, были бы переданы обычной милиции.

Законопроектом предусматривалось, что после ликвидации налоговой милиции будут сохранены гарантии пенсионного обеспечения ее бывших работников и членов их семей, согласно законам «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц» и “О пенсиях за особые заслуги перед Украиной”.

Также предусматривалось сохранение стажа работы в налоговой милиции для соответствующих социальных гарантий.