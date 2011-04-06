Клиенты «Родовид банка» будут получать пенсии и соцпомощь через отделения “Укрпочты”

Клиенты «Родовид банка» будут получать пенсии и социальную помощь через отделения “Укрпочты”.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

В сообщении указывается, что во исполнение постановления Кабмина и Нацбанка от 30.03.2011 г. № 323 «О взаимодействии Кабинета министров Украины и Национального банка Украины относительно отчуждения публичным акционерным обществом «Родовид банк» обязательств перед физическими лицами по вкладам и активов Государственному сберегательному банку Украины”, «Родовид банк» предпринял меры по передаче реестров вкладов в «Ощадбанк». В связи с этим, с 31 марта 2011 г. прекращены выплаты по обязательствам перед физическими лицами по банковским вкладам и текущим счетам, в том числе открытым для выплаты пенсий и социальной помощи.

«Для обеспечения возможности получения клиентами «Родовид банка» пенсий и социальной помощи направлено письмо в Пенсионный фонд Украины, Управление труда и социальной политики Украины с просьбой с 31.03.2011 г. осуществлять последующую выплату вышеупомянутых средств через отделения Укрпочты», - говорится в сообщении НБУ.

Денежные переводы, которые будут осуществлены Пенсионным фондом Украины, Фондом социального страхования, Управлением труда и социальной политики, клиенты могут получить через почтовые отделения по месту своей регистрации.

Как сообщает Нацбанк, для получения пенсий клиенту необходимо предъявить пенсионное удостоверение и паспорт, а для социальных выплат – паспорт и другие документы, необходимые для подтверждения права получения такой помощи.

Также пенсию можно получить, открыв счет в другом банке Украины, в порядке, предусмотренном законодательством Украины.

Остаток средств с текущих пенсионных счетов, которые открыты в «Родовид банке», можно будет получить в отделениях «Ощадбанка».

Как сообщал УНИАН, «Ощадбанк» для проведения выплат вкладчикам «Родовид банка» намерен задействовать 450 отделений (общее количество вкладчиков "Родовид банка" оценивается от 230 до 260 тысяч человек - УНИАН).

Кабмин принял решение о докапитализации «Родовид банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн.

Средства будут использованы для проведения выплат вкладчикам «Родовид банка» путем их перевода в «Ощадбанк».

28 марта с.г. пресс-служба распространила обращение председателя правления «Ощадбанка» Сергея ПОДРЕЗОВА к вкладчикам «Родовид банка», в котором речь шла о том, что выплату средств вкладчикам «Родовид банка» планируется начать через месяц после принятия постановления о переводе депозитов из «Родовид банка» в ОАО «Ощадбанк».

По данным Нацбанка, на 1 января 2011 года объем средств физических лиц в «Родовид банке» составлял 3,961 млрд. грн., в частности 1,320 млрд. грн. – в иностранной валюте.

Справка УНИАН. АО «Родовид банк» (г. Киев) зарегистрирован в 1990 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

С 16 марта 2009 года в «Родовид банке» работает временная администрация Нацбанка.

Национальный банк Украины постановлением №60 от 14 марта 2011 года продлил работу временной администрации в ПАО «Родовид банк» до 15 сентября 2011 года.

В 2009 году «Родовид банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года, и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,778 млрд. грн., обязательства – 42,393 млрд. грн., уставный капитал – 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,626 млрд. грн.

В 2010 году «Ощадбанк» сократил прибыль против показателя 2009 года в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.