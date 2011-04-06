Кабмин принял решение о докапитализации "Укргазбанка" на 4,3 млрд. грн.

Кабинет министров Украины принял решение о докапитализации ПАО "Укргазбанк" на 4,3 млрд. грн.

Это предусмотрено в постановлении Кабмина от 4 апреля 2011 года, обнародованном на сайте правительства.

«…Государство принимает участие в дополнительной капитализации ПАО “Укргазбанк” путем приобретения акций дополнительной эмиссии банка в сумме 4,3 млрд. грн. в обмен на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)», - говорится в постановлении.

При этом Министерству финансов Украины поручено осуществить выпуск ОВГЗ на сумму 4,3 млрд. грн. со сроком погашения в 2018-2021 годах равными частями и процентной ставкой дохода на уровне 9,5% годовых.

После завершения процедуры допэмиссии уставный капитал "Укргазбанка" составит 10 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 января 2011 года составили 13,837 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 10,540 млрд. грн., обязательства – 11,846 млрд. грн., уставный капитал – 5,7 млрд. грн., собственный капитал – 1,991 млрд. грн.

"Укргазбанк" в 2010 г. получил чистую прибыль 10 млн. грн.

По результатам проведенной в 2009-2010 гг. докапитализации "Укргазбанка" при участии государства Министерство финансов Украины является владельцем 87,719% акций банка.