Организаторы Налогового и Автомобильного "Майданов" объединились для новых акций протеста

Организаторы «Налогового Майдана» и «АвтоМайдана» намерены провести акции протеста в рамках акции «Вперед!» с целью реализации в Украине народных реформ.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, сопредседатель Совета предпринимателей Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Она напомнила, что активисты «АвтоМайдана» планировали вчера, 5 апреля, провести совещание с представителями Кабинета министров с целью выработать совместный план по доработке налогового законодательства. Однако данное совещание было проигнорировано министрами, несмотря на поручение премьер-министра Николая АЗАРОВА провести консультации относительно требований участников «АвтоМайдана».

«Поэтому вчера ночью был организован штаб гражданской акции «Вперед!». Цель данной акции – остановить беспредел в стране и восстановить справедливость, восстановить возможность конкурентного развития Украины», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам депутата, народная коллегия (учредительное собрание) организаторов акции пройдет 13 апреля в Киеве. На нее приглашены около 250 общественных организаций со всех регионов Украины. «Формат общественных организаций уже выходит за рамки исключительно движения предпринимателей», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также она напомнила, что первый пакет народных реформ в составе 7 законопроектов уже зарегистрирован в парламенте. «Следующий пакет законопроектов, над которыми мы работаем, и в апреле-мае он будет зарегистрирован в парламенте, - это второй уровень народной реформы – детенизация экономики»», - сказала она. Н.КОРОЛЕВСКАЯ отмечает, что концепция детенизации будет презентована до конца апреля. Основная мера по детенизации – это сокращение давления на фонд оплаты труда: «Уменьшение ставки приведет к детенизации и к стимулам к легализации заработных плат. Других вариантов тут быть не может».

Член Координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса, соорганизатор «АвтоМайдана» Андрей ПАНАЭТОВ, который вошел в штаб подготовки акции «Вперед!», отмечает недопустимость проведения экспериментов властей над народом в вопросах бизнеса, социальной политики и т.д. Он также сообщил, что сегодня готовятся «серьезные меры» воздействия на власть со стороны сельскохозяйственных производителей.

Соорганизатор Налогового Майдана, сопредседатель Совета предпринимателей Украины Евгений ШАПОВАЛЕНКО при подготовке акции будет отвечать за работу с молодежными организациями. «Сегодня молодые люди не видят своего будущего в Украине – согласно опросам до 70% молодежи хотели бы выехать из страны. В прошлом году впервые за последние 5 лет сократилась рождаемость. Одной рукой власть дает дотации на рождение детей, а другой забирает у семей все больше денег, увеличивая налоги, поднимая тарифы на ЖКХ, раздувая инфляцию. Акция «Вперед» символизирует, что сзади нас – пропасть, но впереди – есть свет. И на этот свет мы будем идти. Если власть хочет оставаться в болоте – это их выбор, а нам с ними не по пути», - сказал активист.

По словам председателя общественного объединения "Новый Киев" Зоряна ШКИРЯКА, объединение также присоединилось к акции «Вперед!» по итогам вчерашних консультаций с предпринимателями. «С сегодняшнего дня акция «Вперед!» выходит за рамки представителей предпринимательской деятельности и будет объединять вокруг себя представителей всех без исключения слоев населения. С сегодняшнего дня мы начинаем консультации с лидерами общественных организаций…» - сказал он.

Представитель Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины Вячеслав БЫКОВЕЦ отмечает тенденцию сокращения количества юрлиц и СПД-физлиц в Украине, несмотря на декларируемую официальную статистику госорганов. «Только в феврале вынуждены были прекратить свою деятельность более 200 тыс. предпринимателей-«упрощенцев»… Мы предполагаем, что столько же как минимум могут потерять свой бизнес», - говорит он.

Как сообщал УНИАН, 28 марта представители Совета предпринимателей Украины передали в Кабинет министров обращение к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВАУпо результатам Всеукраинского автомобильного марша протеста, который продолжался в стране с 21 до 25 марта.

Авторы обращения требуют от премьер-министра пересмотреть стратегию отношений правительства с экономически активной частью общества, отказаться от практики отношения к малому и среднему бизнесу как «к врагам и преступникам». Они также требуют пересмотреть подход к законодательным инициативам правительства.

Участники Всеукраинского автомобильного марша протеста призывают премьер-министра поддержать пакет законодательных инициатив, разработанных Советом предпринимателей Украины и внесенных на рассмотрение Верховной Рады народным депутатом Н. КОРОЛЕВСКОЙ.

1 апреля Н. АЗАРОВ поручил министру финансов Федору ЯРОШЕНКО провести консультации с авторами данного обращения и «рассмотреть их предложения относительно внесения изменений в Налоговый кодекс Украины в части реформирования упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства».