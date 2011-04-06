Польша до 2014 года планирует сократить дефицит госбюджета на треть

Варшава. Польские власти намерены сократить дефицит государственного бюджета в 2014 году до около 10 млрд. долларов с заложенного в бюджете текущего года 14,4 млрд. долларов (1 долл. =2,8 злот.).

Как сообщила УНИАН пресс-служба польского правительства, соответствующий финансовый план на 2011-2014 годы Кабинет министров утвердил во вторник.

Власти прогнозируют рост доходов бюджета с 98 млрд. долл. в текущем году до 115 млрд. долл. в 2014 году, а расходов - с 112 до 125 млрд. долларов.

Согласно расчетам правительства, расходы за четыре года сократятся до 19,2% ВВП с 20,6% ВВП в 2011 году.

Польский Кабинет министров намерен также сократить государственный долг с 52,7% до 49,7%.

Как сообщал УНИАН, госдолг Польши за прошлый год вырос на 9% до более чем 245 млрд. долларов, что, по данным МВФ, составляет 56% валового продукта страны.

Справка УНИАН. Государственный дефицит Польши, самой большой страны Восточной Европы, входящей в Евросоюз, в прошлом году составил около 17,3 млрд. долларов (по текущему курсу), что на 1,3 млрд. долларов меньше, чем было заложено в бюджете.